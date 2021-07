Cea de-a șasea ediție a galei sporturilor de contact de nivel mondial va avea loc vineri, 16 iulie, în Piateța Cazino din stațiunea Mamaia, începând cu ora 19:00.

Joi, 15 iulie, de la ora 20:00 este programată proba cântarului, urmată de o sesiune de autografe.

Fight cardul principal se va desfășura vineri, 16 iulie, începând cu ora 20:00. Sportivi din România cât și din alte cinci țări se vor înfrunta pe parcursul celor 12 lupte incendiare. În premieră, se va disputa un meci de arte marțiale mixte.

În Main Eventul galei OSS Fighters 06 se vor înfrunta georgianul Levan Guruli , un luptător de top ce își are rezidenta in Grecia și Alex Filip, luptătorul emblema al Constanței, care va disputa ultimul meci din cariera sa in fata propriului public.Alex Filip, luptătorul emblema al Constanței, rămâne luptătorul cu cea mai mare expunere media din Constanta, acesta reprezentând orașul de la malul marii in tari precum Puerto Rico, China, Japonia, Bulgaria, Elevetia etc !

Gala OSS Fighters se va desfășura cu respectarea măsurilor de prevenție împotriva infectării cu noul coronavirus SARS-CoV-2.

