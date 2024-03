După ce a anunțat că are cancer, Kate Middleton nu a dat informații legate de stadiul în care se află sau ce tip de cancer are.

William Makis este un binecunoscut specialist în domeniul oncologiei, cu peste 100 de lucrări publicate pe această temă. De curând, specialistul a venit cu o teorie care a pus pe jar lumea medicală.

Oncologul canadian, o somitate în acest domeniu, s-a concentrat pe ceea ce este un „turbo-cancer”, formulare din ce în ce mai uzitată pentru a descrie bolile care se declanșează rapid și neașteptat pe scară largă.

„Prințesa de Wales, Kate Middleton a fost diagnosticată cu cancer – există o probabilitate mare să aibă cancer Turbo, cauzat de vaccinurile ARNm COVID-19 pe care le-a făcut în 2021”, își începe specialistul postarea pe rețeaua socială X (fostul Twitter).

„Aceste tumori se comportă complet diferit, spre deosebire de orice am mai văzut în cariera mea. Și am diagnosticat peste 20 de mii de pacienți cu cancer”. Limfoame care „te ucid în câteva luni”. Deci, care sunt tumorile „induse de ARNm” care ar necesita cel mai probabil o intervenție chirurgicală abdominală și „chimioterapia preventivă”, precum cea pe care a menționat-o prințesa? Makis enumeră patru: cancerul turbo de colon, „unul dintre cele mai comune”; cancerul turbo ovarian , „prognostic în creștere”; cancer turbo uterin , „endometru sau sarcom”; turbo cancere rare, care afectează „apendicele, vezica biliară, pancreasul, stomacul” . Așa că el continuă să examineze fiecare dintre aceste patologii. Aici discuția devine foarte tehnică, dar în primul rând sunt interesante unele pasaje. De exemplu: „Ipoteza și îngrijorarea mea este că intervenția chirurgicală abdominală majoră suferită de Prințesa de Wales a fost o histerectomie totală și salpingo-ooforectomie bilaterală și că acest cancer este fie cancer ovarian, fie cancer uterin descoperit pe neașteptate în urma intervenției chirurgicale. Necesitatea chimioterapiei preventive sugerează cancerul turbo ovarian sau cancerul turbo uterin într-un stadiu mai avansat”, explică specialistul pe platforma de socializare, unde are o activitate constantă.

„Acum, deoarece „cancerele turbo nu răspund în general la regimurile standard de chimioterapie, radioterapie sau imunoterapie” și „acest lucru este valabil mai ales pentru cancerele ovariene turbo”, Prințesa de Wales va avea nevoie de un plan de tratament „care abordează unele dintre caracteristicile unice de cancer turbo indus de ARNm.” Va trebui, așadar, să se înconjoare de medici „care nu au renunțat la Jurământul lui Hipocrat în timpul pandemiei”, chiar dacă „marea majoritate au făcut-o, inclusiv practic toți medicii oncologi”, mai susține William Makis.

Specialistul a constatat exacerbarea acestor patologii în urma vaccinării, spune el.

Este nevoie urgent de un protocol de „detoxifiere” a proteinei Spike, așa cum a sugerat deja cu ceva timp în urmă de Dr. Peter McCullough. Un proces care implică agenți degradanți ai proteinelor Spike, cum ar fi nattokinaza și agenții de legare a proteinelor Spike cu proprietăți anticancerigene, cum ar fi quercetina, frunza de măslin, Nigella Sativa sau curcumina, precum și un „Plan de tratament alternativ” care include Ivermectina și doze mari de Fenbendazol/Mebendazol/Albendazol la nivel ridicat, a mai scris oncologul.

