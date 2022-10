Stelian Tănase, scriitor și politolog, crede că posibilii candidați la prezidențialele din 2024 sunt în acest moment doar doi. Acesta a analizat șansele candidaților pe care partidele le-au avansat pentru alegerile prezideniale, la Controversat

„În vară am anunțat candidatura lui Mircea Geoană. Ce reactie a fost in online a doua zi. PSD are o problemă cu Geoană. Eu cred ca, daca va fi anuntata candidatura lui din partea PSD, va fi la sfârșitul tuturor dezbaterilor, în ultima clipă. Ei vor încerca din răsputeri sa nu-l aleagă pe Mircea Geoană, dar e posibil sa nu gaseasca un candidat nici in interiorul partidului. Dintre ce au ei acum, niciunul nu are nicio șansă”, a declarat Stelian Tănase, la Controversat.

Întrebat de șansele Gabrielei Firea la prezidențiale, politologul a replicat: „A pus-o la Capitală, a rezolvat”.

„Cred ca România poate avea un candidat femeie”, a adăugat Stelian Tănase, referindu-se la propunerea pentu G. Firea

„PSD-iștii, daca nu va gasi un candidat în interior sau in afara, vor merge, de silă, de milă, cu Geoană. Ei nu-l pot scoate președinte. Ei pot merge pe un 35%, de unde mai iau 15%, asta e problema.

Exista discutia despre un candidat comun PSD-PNL, dar sunt sceptic. O sa vina Iohannis sa bata cu pumnul in masa, are o sustinere slaba, puterea lui acum diminuează, pe final de mandat. Nu cred ca va reuși să impună această solutie.

Că poftele, interesele jocurile vor fi foarte puternice. Dincolo de dorința unora sa îi vadă înfrățiți. E o prostie sa meargă pe liste comune”, a explicat Stelian Tănase.

„Un candidat interesant mi s-a părut Hellvig, a avut un discurs bine strunit. S-ar putea să aibă susținere, în sensul că există forțe în exterior care să-l susțină, că asta înseamnaă strânse legături cu americanii, cu NATO.

E un candidat potrivit in acest moment cu situația din Europa de Est in acest moment, Ucraina, cu atacurile rusești. Mai ales în mediul extern. În România, mai puțin, pentru că totdeauna șefii de servicii sunt suspectați, nu sunt niște personaje populare. Am văzut că este susținut de Crin Antonescu, pe care l-a slujit Hellvig până a venit Iohannis (la PNL – n.red.). Antonescu nu a plecat de bunăvoie, a stat într-un lung exil, a fugit mâncând pamantul, și-a dat demisia și a fugit. Ieșirea în susținerea lui Hellvig pare o mutare că ar vrea să se întoarcă. Se va întoarce de mânuță cu Hellvig”, a susținut Stelian Tănase la Controversat.

„În rest, chestia cu Daea e o glumă a lui Ciolacu, a vrut să arunce in derizoriu candidatura lui Firea”, a mai spus Stelian Tănase.

Sursa: Realitatea de Bucuresti