Dacă în alți ani, politicienii nu ezitau să se laude pe Facebook cu vacanțele exotice, acum, în plină criză economică, sunt mai rezervați. Este și cazul Alinei Gorghiu, care nu a postat nicio fotografie din concediu. Aceasta s-a dat de gol, însă, la începutul verii, în plen, în timp ce discuta cu un coleg.

Coleg Gorghiu: Unde mergi in vacanta?

Alina Ghorgiu: In Grecia, in italia si in Spania… In Vourvuru ma duc…

Singurele fotografii pe care vicepreședinta Senatului le-a postat sunt cu familia, la țară.

Sunt și politicieni care au ales să își petreacă vacanța acasă, în România. Este cazul europarlamentarului liberal Cristian Bușoi, care a mers cu familia în Mamaia.

Chiar înainte să se însoare, și George Simion a ales o minivacanță la mare. Însă liderul AUR e nemulțumit de cum arată litoralul românesc.

„Au venit rechinii imobiliari sa construiasca turnuri, inclusiv in statiuni”, afiram liderul AURT, intr-o postare pe Facebook.

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, a petrecut câteva zile cu soția sa pe Dunăre.



Alți aleși au decis să își petreacă concediul pe munte. Este și cazul ministrului Mediului, Tanczos Barna.

Iar fostul ministru al Justiției, Ana Birchall, a fost în Bucovina, cu câinele ei, Sammy.

După nunta fiicei sale, Mircea Groană s-a întors în Bruxelles. Liderul NATO și-a găsit puțin timp liber ca să se plimbă în parc, în pantaloni scurți.

Europarlamentarul Eugen Tomac a ales să își petreacă timpul liber cu soția, la un concert susținut de ColdPlay în Bruxelles. Politicienii se întorc la treabă în curând. Sesiunea parlamentară începe la finalul acestei luni.