Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, a declarant vineri într=o conferință de presă că doar Dumnezeu poate să îi dea sancţiuni, după ce a fost acuzat de răzvrătire de către BOR.

Referitor la înfiinţarea unei mitropolii la Constanţa, ÎPS Teodosie a spus: „De Dumnezeu depinde, nu de oameni”. „Da, bineînţeles, cum să nu fac demersuri. Pentru că stă, cum spune Sfântul Apostol Pavel, cum să nu mărturisesc mai departe adevărul, dacă nu mărturisesc însemnează că încep să mor, pentru că a mărturisi însemnează viaţă. Mitropolia a fost o realitate şi dacă Dumnezeu va voi, va fi. De Dumnezeu depinde, nu de oameni.

„Acţiunile pe care le-am făcut au fost în sensul de a nu rămâne creştinii singuri, eu nu mă dezic de ce am făcut, am vrut să fiu în rugăciune cu toţi credincioşii şi de fapt am făcut la cererea lor. La cererea lor am făcut şi intervenţii pentru mitropolie, la dorinţa credincioşilor am făcut aceste rugăciuni. Stau mărturie mesajele pe care le am din Diasporă: să nu opriţi rugăciunea că noi suntem în întuneric fără să ne faceţi liturghie zilnică şi fără acatist. Ştiţi că până s-au deschis bisericile făceam acatist în fiecare seară şi aveam cu mine mii de oameni”, a declarat ÎPS Teodosie.

Întrebat dacă îi este teamă de o eventuală sancţiune, arhiepiscopul a răspuns: „Nu vorbim de sancţiuni, eu vorbesc aici ceea ce este pozitiv. Ce sancţiuni? Dumnezeu poate să-mi dea sancţiuni. Numai de Dumnezeu mă tem”

Sursa: Realitatea de Constanta