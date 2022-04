Simona Halep (21 WTA) a debutat cu victorie la Madrid Open. Românca a învins-o în primul tur pe chinezoaica Shuai Zhang (39 WTA), scor 6-2, 6-3, la primul meci oficial sub comanda francezului Patrick Mouratoglou.

După un prim set reusit, Simona a avut, surprinzător, o cădere în debutul actului secund iar Zhang s-a dus la 2-0. Halep a ştiut să iasă din momentul greu şi a câştigat următoarele patru game-uri pentru a trece în frunte: 4-2. Chiar dacă la acest scor, chinezoaica şi-a făcut serviciul pentru a se apropia la 4-3, iar Simona a salvat o minge de break, în game-ul următor, constănţeanca n-a pierdut meciul din mână. Şi şi-a rezolvat calificarea în turul II, scor 6-2, 6-3, în 68 de minute.

”Am rămas concentrată, agresivă, am fost puternică pe picioare, am știut ce trebuie să fac. A fost un meci bun din punctul meu de vedere și am jucat bine. Asta, în condițiile în care a fost primul meci din turneu ș în condițiile în care nu am jucat în ultima lună.

Întotdeauna voi avea senzații minutate când voi juca aici la Madrid, oamenii s-au purtat foarte frumos cu mine, atmosfera a fost deosebită și să sperăm că acest an va fi unul bun. Nu mă uit la rezultat, vreau să dau totul când intru pe teren

Cât despre viitor, sunt pregătită, nu mă intersează adversarul, nu contează. Știu că va fi o mare provocare,” a declarat Halep.

Simona Halep va avea o misiune dificilă în turul secund, unde va da peste Paula Badosa (2 WTA). Jucătoarea din Spania s-a impus clar în disputa cu Veronika Kudermetova (25 WTA), scor 6-3, 6-0.

Sursa: Realitatea de Constanta