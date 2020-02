Simona Halep s-a calificat în sferturile de finală de la Dubai după o victorie superbă reusita in meciul cu Ons Jabeur (45 WTA).

Halep s-a impus în trei seturi, scor 1-6, 6-2, 7-6 (7), avand o revenire fantastică.

Înainte de setul decisiv sportiva a cerut un masaj, semn că nu se simte prea bine din punct de vedere fizic.

Principala favorită a turneului va juca joi, în sferturile de finală, contra bielorusei Aryna Sabalenka, favorită 7 în Emiratele Arabe Unite.

”A fost un meci foarte greu, ea a jucat foarte bine. Și în China am avut un meci complicat împotriva ei, dar am avut și destulă șansa azi. A fost primul meu meci după o pauza destul de lunga, e greu de jucat. Am dat tot ce am, am vrut doar sa câștig partida, sunt mandra ca am luptat pentru fiecare punct. M-am simțit ca la un meci de Fed Cup sau de fotbal. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au venit să mă susțină,” a declarat Simona Halep.