Poșta Română și parteneriatele încheiate recent de compania națională, analizate la sânge, miercuri seară, în emisiunea Culisele statului paralel, cu Anca Alexandrescu.

„Dl Burduja se laudă și scrie: Misiune îndeplinită: peste 100 de milioane de euro pentru mințile strălucite din diaspora pentru cercetarea românească. Plus eBay în România!

Sunt două lucruri pe care le-a facut ieri dl Valentin Ștefan. Domnul V. Ștefan rescrie istoria, pentru că nu recunoaște cele 170 de milioane, care au fost dați ca să se plătească toate datoriile. Spune ca Poșta nu a primit niciodată ajutor de la stat. Posta ofera mai mult statului decât primește.

Vă citesc o declarație a dl Ștefan de ieri: Știm că este sănătos să încercăm să eșuăm la nesfârșit. De altfel vă pot da n statistici ca doar un mic numar de initiative reusesc, referindu-se la acel proiect de anul trecut.

Noi am spus anul trecut cum puteti face in magazine puncte de vânzare? A anunțat marți că proiectul nu a fost ce trebuie si a fost închis. Al Brătianu, coordonatorul proiectului, a rămas în echipă. Poșta testează tipuri de afaceri, cand a prezentat parteneriatul cu eBay.

Sunt bani publici. Să eșueze pe bani privați”, a remarcat Anca Alexandrescu.

„Faza de transformare prin care trece Poșta Română este o fază prin care au trecut toate companiile de poștă. Toate companiile de poștă au avut aceleași probleme pe care le are și Poșta Română. Poșta Română oferă mult mai mult statului român decât primește de la statul român. Asta să fie clar. Suntem un partener al statului român și nu primim nimic pe gratis de la stat. Poșta Română nu a primit niciodată ajutor de stat. În 2017-2018 a fost o capitalizare a Poștei române, ceea ce este un proces normal pentru orice companie și orice acționar să investească bani în comnaiile pe care le deține. În ultimii 5 ani Poșta Română a fost pe profit an de an. Niciodată nu am primit un ban nemeritat. (…) Dorim să ușurăm startul comercianților români pe piața globală prin facilitățile pe care Compania le oferă prin acest program, astfel încât ei să se poată concentra mai mult pe viziunea antreprenorială și pe felul în care își pot dezvolta afacerile pe termen lung. Această inițiativă este doar un prim pas în a aduce antreprenoriatul românesc în rândul priorităților Poștei Române. Credem în parteneriatul lansat astăzi și în faptul că prin educarea IMM-urilor către e-commerce contribuim la stimularea producției românești și a exportului”, a declarat marți Valentin Ștefan la evenimentul de prezentare a parteneriatului cu eBay.

„Dar ce ar câștiga Poșta din aceste parteneriate?”, a întrebat și Ilan Laufer.

„Dar știți cum e Poșta în Germania sau Austria? Și e de stat. Și ce face Poșta…”, a punctat și analistul politic Dorin Iacob.

„Cum arata oficiile poștale din țară și noi vorbim despre eBay, magazine de proximitate…

Eu inteleg, vrei sa progreseze, foarte bine.

I-am zis anul trecut ca nu e e un proiect bun, nu, mi-a spus ca o sa fie bine.

Dle Valentin Ștefan, daca nu făceați asta, nu cheltuiați o grămadă de bani atunci… Facem experimente la nesfârșit?!”, a mai comentat Anca Alexandrescu, miercuri seară, la Culisele statului paralel.