În această dimineață a avut loc un accident teribil în zona dintre Vama Veche și 2 Mai. Două persoane au murit pe loc după ce o mașină a intrat din plin într-un grup de turiști.

În această dimineață, în jurul orei 5, a avut loc un accident rutier la ieșire din localitatea 2 Mai.

”În data de 19.08.2023, ora 05:20 am fost solicitati prin serviciul 112, in judetul Constanta – DN39/E87 (Mangalia-Vama Veche) la iesirea din localitatea 2 Mai, pentru un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un grup de pietoni de 8 persoane.

MIJLOACE DE INTERVENȚIE:

2 echipaje EPA SMURD

3 echipaje B2 SAJ.

VICTIME:

• Barbat, ~ 18-20 ani – pieton, decedat – politraumatism, leziuni incompatibile cu viata:

• Femeie, ~18-20 ani, pieton, decedata politraumatism, leziuni incompatibile cu viata;

• Femeie, ~20 ani – constienta, policontuzionata, traumatism membre superioare, transportata la Sp Mangalia;

• Barbat, -20 ani – constient, policontuzionata, transportat la Sp Mangalia;

• Barbat, ~20 ani – constient, policontuzionat, transportat la Sp Mangalia;

• 3 persoane de sex masculin, ~19-20 ani, fara leziuni, au refuzat transportul la spital.”, au transmis reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță.

Sursa: Realitatea de Constanta