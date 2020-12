Ziua Drepturilor Omului este celebrată în fiecare an în 10 decembrie – ziua în care Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat, în 1948, Declarația Universală a Drepturilor Omului.

Ziua internaţională a drepturilor omului 2020 are tema „Recover Better – Stand Up for Human Rights”.

Potrivit ONU, tema zilei, aleasă pentru acest an, se referă la pandemia de coronavirus şi pune în evidenţă necesitatea de a reconstrui mai bine, asigurând că drepturile omului sunt esenţiale pentru eforturile de redresare. Vom atinge obiectivele noastre globale comune numai dacă suntem capabili să creăm oportunităţi egale pentru toţi, să soluţionăm eşecurile generate şi întreţinute de coronavirus şi să aplicăm standardele drepturilor omului pentru a aborda inegalităţile, excluderea şi discriminarea consolidate, sistematice şi intergeneraţionale, arată ONU.

Principiile enunţate în cuprinsul Declaraţiei reprezintă un ideal comun al societăţilor democratice care promovează respectul pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului.

Drepturile şi libertăţile, consfinţite în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, au fost înregistrate în Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, adoptată în 1950 de către Consiliul Europei ca o listă de drepturi garantate care reflectă valorile civilizaţiei şi democraţiei din care enumerăm câteva: dreptul la viaţă, interzicerea torturii, sclaviei şi a muncii forţate, dreptul la libertate şi securitate, dreptul la un proces echitabil, respectarea vieţii private şi de familie, libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire şi de asociere, dreptul la căsătorie, dreptul la o cale de atac eficientă şi interzicerea discriminării.

Astăzi drepturile omului sunt percepute, în general, ca fiind drepturi inalienabile, ele nu pot fi luate nici unei persoane, sunt universale, aplicându-se peste tot şi sunt aceleaşi pentru toţi. Sunt considerate drepturi naturale şi sunt recunoscute prin drepturile legale, prevăzute în legislaţiile naţionale şi internaţionale.

Nu trebuie să uităm că la nivelul Uniunii Europene se urmărește în permanență promovarea și apărarea drepturilor omului, democrației și statului de drept, denunțarea încălcărilor și abuzurilor oriunde acestea sunt săvârșite și utilizarea tuturor instrumentelor și forurilor disponibile pentru a duce la îndeplinire angajamentele cu privire la drepturile omului.