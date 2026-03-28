Start în forță pentru „Cupa de Aur” la Constanța: Sportul și disciplina, celebrate de tineret

​CONSTANȚA – Astăzi, 28 martie, START competiției sportive „Cupa de Aur”, organizată de structura organizației de tineret la nivel national al Partidului AUR.

Membrii organizației din Constanța nu au fost doar simpli participanți, ci și gazdele acestei faze regionale, demonstrând o capacitate de organizare remarcabilă.

​Competiția are ca scop principal promovarea sportului și oferirea unei platforme unde tinerii talentați își pot pune în valoare abilitățile atletice. „Sportul este esențial în rândul tinerilor, contribuind direct la dezvoltarea disciplinei, a corpului și a minții,” au declarat organizatorii.

​Miza: echipele calificate astăzi se vor înfrunta în etapa următoare, programată pentru data de 4 aprilie.

Dincolo de competiție, evenimentul trage și un semnal de alarmă asupra necesității ca statul să investească activ în tinerele talente, oferindu-le sprijinul necesar pentru a face performanță în domeniile în care excelează.