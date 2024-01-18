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Simona Halep revine pe terenul de tenis

Simona Halep revine pe terenul de tenis

Simona Halep revine pe terenul de tenis

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 18 ian. 2024, 13:21

Halep va participa, alături de Andrei Pavel, la Sports Festival

Jucătoarea de tenis Simona Halep va reveni pe teren, la aproape un an și jumătate de la ultimul meci jucat, cel de la US Open, din august 2022. Halep, care este în acest moment suspendată patru ani pentru dopaj, din cauza consumului de roxadustat, va participa, alături de Andrei Pavel, la un meci demonstrativ din cadrul evenimentului Sports Festival, la Cluj Napoca, pe 15 iunie, de la ora 18.00.

La același eveniment vor participa două nume uriașe din tenisul mondial, Steffi Graf și Andre Agassi. Halep a disputat ultimul meci oficial pe data de 29 august 2022, pierdut cu Daria Snigur în turul întâi la US Open. Fanii tenisului care vor să fie prezenți în tribune vor plăti pe bilete între 170 de lei și 1.500 de lei, pentru locurile VIP.

Biletele se pot achiziționa de aici: bilete.sportsfestival.com

Vă reamintim că, la competiția de la New York, Halep a picat un test-antidoping, ceea ce i-a adus o suspendare provizorie din tenis. A urmat un proces pierdut la Londra, în urma căruia instanța a decis o suspendare de patru ani, dar româncă a făcut apel. Simona Halep a contestat decizia la TAS, iar procesul va avea loc în a doua săptămână din luna februarie.

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