Scandalul Anamaria Prodan – Laurențiu Reghecampf a explodat în presa internațională: „Și-a bătut soția și a amenințat-o cu moartea”

Impresara Anamaria Prodan și soțul ei, antrenorul Laurențiu Reghecampf, au ajuns la poliție, vineri seara, după ce s-au bătut.

Laurențiu Reghecampf a mers în casa Anamariei Prodan și a făcut scandal

Scandalul a explodat în presa internațională, fiind relatat pe larg de publicațiile din Azerbaidjan, țara în care antrenează Reghecampf, relateaza realitateasportiva.net

„Laurențiu Regecampf, care a profitat de pauză din campionat pentru meciurile naţionalei, a plecat în România după meciul cu Sabail (n.r. – FC Neftchi a câștigat în deplasare cu 2-0).

Antrenorul, care se află de câteva zile la București, a mers în casa Anamariei Prodan, de care încă nu a divorțat oficial, și a făcut scandal.

Scandalul s-a petrecut în jurul orei 19:00 în apartamentul din Snagov, unde cuplul locuia împreună.

Anamaria Prodan, care a fost supusă unei presiuni fizice, a vorbit despre incident într-o declarație pentru presa locală:

‘A venit pentru a-și exercita dreptul de a-și vedea copilul, a intrat în casă fără permisiunea nimănui și a început să-mi abuzeze fiul. Mi-a blestemat fiul și apoi ne-a amenințat cu moartea.

Apoi a trecut la mine. M-a apucat de gât, m-a lovit, a sărit pe mașină și a continuat să înjure. Prea mult! Uită-te la starea telefonului meu. L-a spart și l-a făcut inutil’.

În timpul incidentului a fost chemată poliția. Reghecampf și șoferul rănit au fost duși la o secție de poliție, pentru a da declarații.

Antrenorul principal al FC Neftchi a refuzat să facă o declarație despre incident.

Laurențiu Reghecampf este căsătorit de mulți ani cu Anamaria Prodan. În ciuda faptului că are un fiu de 14 ani din căsătoria comună, cuplul încă nu este oficial divorțat.

Antrenorul român este în prezent într-o relație cu o femeie pe nume Corina Caciuc, ei având un copil”, a scris sportinfo.az.