Sâmbătă, de la ora 11, la Brăila, au loc finalele Cupei României la box seniori

Se anunță 12 meciuri interesante

Vineri, 7 aprilie, de la ora 16.00, în Sala Sporturilor Carantina s-au stabilit finaliștii Cupei României la 6 categorii de greutate, în cadrul Cupei româniei la box pentru seniori. Printre pugiliștii care au boxat este și Iuli Andrei Bârsănescu, de la Pechea, județul Galați, dar legitimat la CSM Brăila. Acesta l-a învins în semifinalele categoriei 60 kg pe Adrian Preda, de la Dinamo București, decizie 4-0, unul dintre arbitrii dând egalitate între cei doi pugiliști.

Duminică, 8 aprilie, de la ora 11.00, în Sala Carantina sunt programate finalele la cele 12 categorii de greutate. La categoria 60 kg, sportivul legitimat la CSM Brăila, antrenat de fostul campion Marian Pița, Iuli Andrei Bârsănescu va boxa cu Ionuț Chiriac, de la CSM Iași, care l-a învins în semifinala de vineri pe Ruben Onișor, decizie 5-0.

În celelalte meciuri din semifinalele de vineri, la categoria 64 kg, Marian Chiriac, de la CSM Iași, a trecut prin WO de Alexandru Hilibiciuc, de la Rapid, iar Marian Radu l-a învins la puncte, decizie unanimă, pe Georgian Călin. La categoria 67 kg, Andrei Mușteț l-a învins la puncte, decizie 5-0, pe Danyil Yudin, de la Dinamo, și va boxa în finală cu Alexandru Buleu, de la CSM Constanța, care l-a învins prin RSC-I în runda 1 pe Ciprian Pobirici de la Pandurii Tg. Jiu. La categoria 71 kg, Doruleț Tiu, de la Dinamo, l-a învins la puncte, decizie 4-1, pe rapidistul Nicu Chiorean, și va boxa în finală cu un alt rapidist, Alexandru Chirică, care a câștigat la puncte, decizie 4-1, meciul cu Robert Toader.

În semifinalele categoriei 75 kg, Robert Hermeziu de la SCM Bacău a câștigat la puncte meciul cu Alexandru Niculae de la Total București, decizie 5-0, și va boxa în finală cu Ioan Deaconu, de la CS Jiul Rovinari, care a câștigat la puncte, decizie 5-0, meciul din semifinale cu Ovidiu Brândușescu, de la LPS Timișoara. În semifinalele categoriei +92 kg Darius Călin l-a învins pe KO în repriza I pe Marius Daraban și va boxa în finala categoriei cu Cristian Filip, de la Rapid, care l-a învins la puncte, decizie 5-0, pe Ștefan Panaitescu.

Celelalte finale care se vor desfășura sâmbătă, 8 aprilie, cu începere de la ora 11.00, sunt:

categoria 51 kg: Erson Huseim, de la Farul Constanța – Aurelian Oprică, de la CSM Sibiu

categoria 54 kg: Samuel Șanta, de la U Cluj – Robert Pater, de la CSM Timișoara

categoria 57 kg: Andrei Gavae, de la Dinamo – Paul Tudoriu, de la CSM Slatina

categoria 80 kg: Florin Șerban – David Anton

categoria 86 kg; Răzvan Covaci – George Boruga

categoria 92 kg: Gabriel Veltan – Emanule Mican

