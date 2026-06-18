Răzvan Lucescu, OUT de la PAOK! Decizia luată de Savvidis înainte de expirarea contractului

Răzvan Lucescu și PAOK au ajuns la finalul unui capitol important din istoria recentă a clubului elen. Deși antrenorul român își exprimase în repetate rânduri dorința de a continua, patronul Ivan Savvidis a decis încheierea colaborării înainte de expirarea contractului, iar numele succesorului este deja cunoscut.
Mandatul lui Răzvan Lucescu la PAOK a ajuns la final, după o colaborare care a adus unele dintre cele mai importante performanțe din istoria modernă a clubului din Salonic. Tehnicianul român mai avea un an de contract, însă conducerea grupării elene a ales să încheie anticipat înțelegerea.
Presa din Grecia susține că despărțirea este deja o certitudine, după ce toate documentele necesare rezilierii au fost semnate. Potrivit publicației Gazzetta, acordul dintre cele două părți a fost finalizat, iar antrenorul român devine oficial parte din trecutul clubului.
În cele două mandate petrecute pe banca lui PAOK, care au însumat aproximativ șapte ani, Lucescu a contribuit decisiv la cele mai mari succese ale echipei, transformând formația din Salonic într-o forță a fotbalului elen.
Și jurnaliștii de la Metrosport au relatat că procedurile privind încetarea contractului au fost încheiate, iar singurul pas rămas este comunicatul oficial al clubului. Sursa citată subliniază că antrenorul român și-a manifestat constant intenția de a continua proiectul început la PAOK.
În paralel, conducerea clubului lucrează deja la noua formulă tehnică. Favoritul lui Ivan Savvidis pentru preluarea echipei este Marinos Pusic, tehnician în vârstă de 54 de ani. Acesta a pregătit recent formația Al-Jazira din Emiratele Arabe Unite și are în CV experiențe importante atât ca antrenor principal, la Șahtior Donețk și Twente, cât și ca secund la Feyenoord și AZ Alkmaar.
Anunțul oficial privind plecarea lui Răzvan Lucescu și instalarea noului antrenor este așteptat în perioada imediat următoare.