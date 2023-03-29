Preliminarii EURO 2024: România-Belarus 2-1! „Ticolorii” au terminat partida cu mari emoții!

România a reușit o victorie în cel de-al 2-lea meci din preliminariile pentru Euro 2024. „Tricolorii” s-au impus cu 2-1 pe teren propriu în fața Belarusului.

Marcatorii partidei au fost Stanciu (17) și Burcă (19), pentru România, în timp ce oaspeții au puncat prin Morozov (86). Tot în grupa României s-a produs o mare surpriză. Kosovo a făcut doar 1-1, acasă, cu Andorra, națională pe care tricolorii au învins-o cu 2-0. Elveția a înregistrat și ea a doua victorie, din nou la scor, 3-0 cu Israel.





