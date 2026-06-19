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Oficial! Răzvan Lucescu s-a despărțit de PAOK. Mesajul emoționant transmis de clubul grec

Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 19 iun. 2026, 14:55

Răzvan Lucescu și PAOK Salonic au încheiat oficial colaborarea, după una dintre cele mai importante perioade din istoria recentă a clubului grec. Anunțul a fost făcut de conducerea formației elene, care i-a dedicat tehnicianului român un mesaj plin de apreciere și recunoștință.

PAOK Salonic a confirmat oficial despărțirea de Răzvan Lucescu, punând capăt unei colaborări care a adus clubului unele dintre cele mai importante performanțe din istoria sa modernă.

Într-un comunicat publicat pe canalele oficiale, reprezentanții formației elene au precizat că încetarea colaborării s-a produs de comun acord și au evidențiat contribuția majoră a antrenorului român la dezvoltarea echipei.

Oficialii lui PAOK au subliniat că perioada petrecută de Lucescu pe banca tehnică a fost marcată de trofee, victorii importante și momente memorabile pentru suporteri. Totodată, aceștia au remarcat implicarea, profesionalismul și devotamentul de care tehnicianul a dat dovadă de-a lungul anilor.

Clubul a transmis că relația dintre cele două părți a fost construită pe respect reciproc și încredere, iar realizările obținute împreună vor rămâne un reper important în istoria grupării din Salonic.

„Familia PAOK îi mulțumește lui Răzvan Lucescu pentru tot ceea ce a oferit clubului și îi urează sănătate, fericire și mult succes în viitor. Răzvan va rămâne pentru totdeauna o parte importantă a istoriei lui PAOK”, au transmis oficialii formației elene.

La 57 de ani, Răzvan Lucescu lasă în urmă un capitol de succes la Salonic, fiind unul dintre cei mai apreciați antrenori care au condus echipa în ultimele decenii.

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