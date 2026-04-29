Nebunie pe Parc des Princes! PSG – Bayern Munchen 5-4, în prima manșă a semifinalelor Ligii Campionilor

Returul are loc pe 6 mai, la Munchen.

Echipa franceză PSG a întrecut marţi seara, pe teren propriu, scor 5-4, formaţia germană Bayern Munchen, în manşa întâi a semifinalelor din Liga Campionilor, scrie Realitatea Sportivă.

Parizienii au cerut penalti pe Parc des Princes încă din minutul 12, când Dembele a căzut în careul german, după un contact cu fundaşii adverşi, dar arbitrul elveţian Sandro Scharer nu a dat nimic.

Cinci minute mai târziu, bavarezii au primit penalti la faultul asupra lui Luis Diaz, şi Harry Kane a deschis scorul la Paris, în minutul 17. După numai trei minute Marquinhos a scos de pe linia porţii şutul lui Michael Olise şi PSG a egalat în minutul 24, prin Kvaratskhelia.

Safonov a intervenit în faţa lui Olise, în minutul 32, pentru ca un minut mai târziu Joao Neves să aducă în avantaj gazdele. Germanii au egalat prin Olise, în minutul 41, însă parizienii au încheiat repriza cu gol.

După un henţ în careul bavarezilor s-a acordat penalti, iar Dembele a transformat cu siguranţă în minutul 45+5. Campioana en-titre a Europei a avut un forcing incredibil în prima parte a reprizei secunde şi Kvaratskhelia a făcut 4-2 în minutul 56, iar după alte două minute Dembele a dus scorul la 5-2.

Replica germanilor a fost rapidă. Upamecano a redus din diferenţă, în minutul 65, şi Luis Diaz a înscris un gol superb în minutul 68.

Mayulu a trecut o bară în statistica pariziană, în minutul 87, dar PSG – Bayern Munchen s-a încheiat cu un incredibil 5-4. Calificarea se joacă în Germania, la Munchen.