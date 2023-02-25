"Meritul e al jucătorilor. Ei sunt artiștii." Hagi după victoria cu UTA Arad

Farul s-a impus în deplasarea cu UTA, scor 1-0, și rămâne lider în Liga 1. Gheorghe Hagi este pregătit să ducă până la capăt lupta pentru titlu.

"Jucătorii au merite, pentru că ei sunt cei care muncesc pe teren. Noi doar luăm anumite decizii. S-au adaptat mult mai bine decât noi la teren. În repriza a doua am intrat mai bine, acela a fost momentul nostru. Apărătorii noștri s-au descurcat foarte bine. Câteodată ai inspirație ca antrenor, dar meritul e al jucătorilor. Ei sunt artiștii. Am un lot bun, echilibrat și avem mult talent. Avem un lot bun, dar vom vedea. Lupta e grea”, a declarat Hagi la finalul meciului cu UTA Arad.

