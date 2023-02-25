"Meritul e al jucătorilor. Ei sunt artiștii." Hagi după victoria cu UTA Arad
"Meritul e al jucătorilor. Ei sunt artiștii." Hagi după victoria cu UTA Arad
Farul s-a impus în deplasarea cu UTA, scor 1-0, și rămâne lider în Liga 1. Gheorghe Hagi este pregătit să ducă până la capăt lupta pentru titlu.
Farul s-a impus în deplasarea cu UTA, scor 1-0, și rămâne lider în Liga 1. Gheorghe Hagi este pregătit să ducă până la capăt lupta pentru titlu.
"Jucătorii au merite, pentru că ei sunt cei care muncesc pe teren. Noi doar luăm anumite decizii. S-au adaptat mult mai bine decât noi la teren. În repriza a doua am intrat mai bine, acela a fost momentul nostru. Apărătorii noștri s-au descurcat foarte bine. Câteodată ai inspirație ca antrenor, dar meritul e al jucătorilor. Ei sunt artiștii. Am un lot bun, echilibrat și avem mult talent. Avem un lot bun, dar vom vedea. Lupta e grea”, a declarat Hagi la finalul meciului cu UTA Arad.
Sursa: Realitatea de Constanta
Citește și:
- 08:01 - De ce a jucat FCSB cu rezervele în meciul cu Hermannstadt
- 18:47 - Lamine Yamal ratează startul Cupei Mondiale. Incertitudine majoră pentru naționala Spaniei după accidentarea suferită în Aprilie
- 16:18 - Presa din Turcia, critică dură la adresa lui Mirel Rădoi după seria neagră de la Gaziantep: „Sezon încheiat dezastruos”
- 10:32 - Singura rivală care a felicitat Universitatea Craiova pentru titlu
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News