Live TikTok
Sport· 1 min citire

"Meritul e al jucătorilor. Ei sunt artiștii." Hagi după victoria cu UTA Arad

25 feb. 2023, 10:27
"Meritul e al jucătorilor. Ei sunt artiștii." Hagi după victoria cu UTA Arad

"Meritul e al jucătorilor. Ei sunt artiștii." Hagi după victoria cu UTA Arad

Realitatea de ConstantaArticol scris de Realitatea de Constanta

Farul s-a impus în deplasarea cu UTA, scor 1-0, și rămâne lider în Liga 1. Gheorghe Hagi este pregătit să ducă până la capăt lupta pentru titlu. 

Farul s-a impus în deplasarea cu UTA, scor 1-0, și rămâne lider în Liga 1. Gheorghe Hagi este pregătit să ducă până la capăt lupta pentru titlu. 

"Jucătorii au merite, pentru că ei sunt cei care muncesc pe teren. Noi doar luăm anumite decizii. S-au adaptat mult mai bine decât noi la teren. În repriza a doua am intrat mai bine, acela a fost momentul nostru. Apărătorii noștri s-au descurcat foarte bine. Câteodată ai inspirație ca antrenor, dar meritul e al jucătorilor. Ei sunt artiștii.  Am un lot bun, echilibrat și avem mult talent. Avem un lot bun, dar vom vedea. Lupta e grea”, a declarat Hagi la finalul meciului cu UTA Arad.

Sursa: Realitatea de Constanta

Citește și:

Mai multe articole despre

cub, play-off, hagi, Liga 1, superliga, Constanța, Farul, victorie, jucători

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe