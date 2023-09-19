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Sport· 1 min citire
Liga 1: CFR Cluj-Petrolul Ploiești 1-0
Liga 1: CFR Cluj-Petrolul Ploiești 1-0
Unicul gol al partidei a fost marcat de către Avounou (12)
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