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Sport· 1 min citire

Kylian Mbappe a semnat deja contractul cu Real Madrid. Anunțul spaniolilor de la Marca

Kylian Mbappe a semnat deja contractul cu Real Madrid. Anunțul spaniolilor de la Marca

Kylian Mbappe a semnat deja contractul cu Real Madrid. Anunțul spaniolilor de la Marca

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 19 feb. 2024, 13:41

Mbappe, salariu uriaș la Madrid

Francezul a anunțat deja că nu va mai continua din vară la PSG, club pentru care a jucat în ultimele șapte sezoane. Totuși, până acum nu existau informații că ar fi bătut oficial palma cu Real Madrid.

Kylian Mbappe ar fi semnat contractul cu Real Madrid în urmă cu două săptămâni, scriu cei de la Marca.

Mbappe ar fi discutat cu conducerea lui PSG despre plecarea de pe Parc des Princes la doar o zi distanță, după meciul din turul optimilor Champions League cu Real Sociedad, scor 2-0.

Astfel, francezul ar urma să joace de la 1 iulie pentru formația de pe Santiago Bernabeu.

Mai mult decât atât, reprezentanții lui Mbappe le-ar fi transmis cluburilor care s-au interesat de serviciile fotbalistului că francezul nu va negocia cu nimeni pentru că deja și-a asumat un angajament.

Mbappe, salariu uriaș la Madrid

Astfel, francezul ar urma să joace de la 1 iulie pentru formația de pe Santiago Bernabeu.

Mai mult decât atât, reprezentanții lui Mbappe le-ar fi transmis cluburilor care s-au interesat de serviciile fotbalistului că francezul nu va negocia cu nimeni pentru că deja și-a asumat un angajament.

FOTO: Profimedia

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