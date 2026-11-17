Gheorghe Hagi a anunțat că Daniel Bîrligea va fi titular în Bosnia – România. Selecționerul pregătește schimbări în echipa națională pentru duelul din Liga Națiunilor.
Selecționerul Gheorghe Hagi a anunțat că Daniel Bîrligea va începe ca titular partida dintre Bosnia și România, programată marți seară, în Liga Națiunilor. Atacantul va împărți responsabilitățile din ofensivă cu Florinel Coman, în condițiile în care stafful tehnic pregătește două sau trei modificări în primul „11” al tricolorilor.
Anunțul a fost făcut de selecționer în cadrul conferinței de presă susținute luni, înaintea confruntării cu reprezentativa Bosniei și Herțegovinei.
Hagi a explicat că Bîrligea și Florinel Coman au caracteristici diferite, iar folosirea ambilor jucători îi poate oferi echipei mai multe soluții în ofensivă.
Hagi pregătește schimbări în echipa României pentru duelul cu Bosnia
Partida cu Bosnia reprezintă ultimul meci al României din acest an în Liga Națiunilor, iar selecționerul își dorește ca echipa să continue evoluția bună arătată în victoria cu Polonia, scor 2-1, obținută la București.
Gheorghe Hagi le-a transmis jucătorilor că trebuie să păstreze aceeași atitudine și determinare, indiferent de adversarul întâlnit.
Tehnicianul consideră că România trebuie să încerce să marcheze prima, să controleze ritmul partidei prin posesie și să pună presiune pe adversar imediat după pierderea mingii.
Gheorghe Hagi, obiectiv ambițios la cârma naționalei
Selecționerul a vorbit și despre progresul reprezentativei Bosniei și Herțegovinei, anticipând un meci dificil pentru tricolori.
„Am pierdut la București, dar sperăm ca mâine să câștigăm”, a transmis Gheorghe Hagi înaintea confruntării.
Antrenorul a făcut referire și la Generația de Aur, pe care o consideră un reper important pentru fotbalul românesc. Hagi își dorește ca actuala echipă națională să depășească performanțele generației care a dus România în elita fotbalului mondial.