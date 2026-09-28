George Russell a câștigat Marele Premiu al Azerbaidjanului de Formula 1

Max Verstappen și Isack Hadjar au completat podiumul, în timp ce Charles Leclerc a încheiat pe locul patru.
Pilotul Mercedes a dominat cursa de la Baku și a redus la 66 de puncte diferența față de liderul clasamentului, coechipierul său Kimi Antonelli.
Max Verstappen și Isack Hadjar au completat podiumul, în timp ce Charles Leclerc a încheiat pe locul patru. Kimi Antonelli a terminat al cincilea, după ce a pornit de pe poziția a 16-a, iar Lewis Hamilton a ocupat locul șase. Pentru Ferrari a fost a cincea cursă consecutivă fără clasare pe podium, în timp ce McLaren nu a reușit să obțină puncte. Startul de la Baku a fost marcat de ritmul bun al monoposturilor Red Bull.
Verstappen și Hadjar au urcat rapid în clasament, în timp ce piloții Ferrari și McLaren au întâmpinat dificultăți în a ține pasul. Primele tururi au fost însă lipsite de incidente majore, iar ordinea din frunte s-a modificat puțin până la apariția primei neutralizări. Cursa s-a schimbat în turul 31, când Alex Albon a ajuns în parapet în virajul cinci, iar Safety Car-ul a intrat pe circuit. Majoritatea piloților au profitat de moment pentru a efectua opririle la boxe, iar clasamentul s-a reorganizat.
După reluarea cursei, un incident în pluton a dus la un nou Safety Car. Franco Colapinto l-a acroșat pe coechipierul său Pierre Gasly, care a ajuns în monopostul lui Lando Norris. Britanicul, campionul mondial en titre, a fost nevinovat în incident dar a fost nevoit să abandoneze. După restart, Oscar Piastri a ieșit din zona punctelor în urma unei greșeli, iar Antonelli a urcat până pe locul cinci după ce l-a depășit pe Lewis Hamilton.
În frunte, Russell a gestionat fără probleme finalul cursei și a rezistat presiunii exercitate de Verstappen. Victoria de la Baku este a treia obținută de Russell în acest sezon și reprezintă primul Grand Slam al carierei sale, după ce a plecat din pole position, a stabilit cel mai rapid tur și a condus cursa de la primul până la ultimul tur. În clasamentul piloților, Kimi Antonelli rămâne lider, cu 302 puncte, urmat de George Russell, cu 236 de puncte. Lewis Hamilton are 199 de puncte, Lando Norris 186, Charles Leclerc 179, iar Max Verstappen 163.