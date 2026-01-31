Elena Rybakina a câștigat în premieră Australian Open, după o finală dramatică cu Arina Sabalenka
Elena Rybakina a câștigat în premieră Australian Open, după o finală dramatică cu Arina Sabalenka
Elena Rybakina a câștigat în premieră Australian Open
Jucătoarea kazahă de tenis Elena Rybakina a cucerit pentru prima dată trofeul Australian Open, după ce a învins-o în trei seturi, scor 6-4, 4-6, 6-4, pe liderul mondial Arina Sabalenka, în finala disputată sâmbătă, la Melbourne.
Cap de serie numărul 5, Rybakina a avut o evoluție solidă și a reușit să se impună după un meci intens, care a durat două ore și 18 minute. În setul decisiv, sportiva din Kazahstan a revenit spectaculos după ce a fost condusă cu 3-0.
Pentru Rybakina, în vârstă de 26 de ani, acesta este al doilea titlu de Grand Slam din carieră, după cel cucerit la Wimbledon, în anul 2022. Victoria reprezintă și o revanșă în fața Arinei Sabalenka, după ce sportiva din Belarus pierduse în fața acesteia în finala Australian Open din 2023.
De cealaltă parte, Sabalenka, în vârstă de 27 de ani, câștigase turneul de la Melbourne în 2024, iar în 2025 a fost învinsă în finală de americanca Madison Keys. Liderul WTA are în palmares și două titluri de Grand Slam la US Open.
Citește și:
- 19:42 - Primele imagini de la parastasul lui Mircea Lucescu. Ioan Andone, alături de Hagi, Lupescu și Rednic. Valentin Ceaușescu, apariție-surpriză
- 21:24 - Mircea Lucescu, condus pe ultimul drum vineri: unde va fi înmormântat și la ce oră au loc onorurile militare
- 18:41 - Istvan Kovacs merge la Campionatul Mondial din 2026! Trei arbitri români, confirmați oficial pentru turneul final din America
- 16:06 - Scandal uriaș după Barcelona – Atletico: catalanii vor plângere la UEFA împotriva lui Istvan Kovacs
