Dosar penal pe numele ministrului Sportului! Eduard Novak ar fi provocat un accident cu mașina instituției

Ministrul Sportului Eduard Novak ar fi ascuns în urmă cu un an BMW-ul ministerului în garaj după ce l-ar fi avariat în trafic. Conform Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST), Novak ar fi încercat să mușamalizeze accidentul pentru a nu se afla că acesta nu avea voie să se afle la volan.Conform unor documente și verificări consultate de SNST, Eduard Novak nu avea voie să conducă autovehiculul implicat în accident deoarece acesta ar trebui să fie la volanul autovehiculelor adaptate handicapului său.„De 23 de ani conduc fără nicio omologare specială pentru că nu am nevoi. Gradul meu de handicap nu necesită vreo omologare. Pot să conduc așa. În 2020 a fost schimbat carnetul. Nici nu prea am avut accidente. Gradul meu de handicap nu necesită nici schimbarea permisului, nici permis special. Eu conduc ca oricine altcineva”, a fost reacția ministrului Eduard Novak.Sursa: Realitatea Din UDMR