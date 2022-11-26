CSM Constanța, victorie în deplasare cu CSM Odorheiul Secuiesc
CSM Constanța a câștigat cu 36-23 (18-13, la pauză), în deplasare, meciul cu CSM Odorheiul Secuiesc, din etapa a 13-a a Ligii Zimbrilor și de menține pe locul 2 în clasamentul Ligii Zimbrilor.
Jocul a fost controlat de la un capăt la altul de handbaliștii antrenați de George Buricea și Ionuț Pușcașu, care au intrat la pauză cu un avantaj de 5 goluri, pe care l-au dublat până la jumătatea reprizei secunde. Au evoluat: Rusu, Preda - Drăgan 7 goluri (1x7m), Ravnic 5, Susanu 5, Brasseleur 4, Nistor 3 (2), Stankovic 3 (3), Komogorov 3, Ilie 2, Caba 2, Nikolic 1, Rareș Ștefan 1, Chikovani, Raso, Teodor Ștefan.CSM Constanța se menține pe locul 2 în Liga Zimbrilor, cu 10 victorii, un egal și două înfrângeri. În etapa următoare, pe 4 Decembrie, va juca tot în deplasare, cu CSM 2007 Focșani.FOTO Arhivă
Sursa: Realitatea de Constanta
Citește și:
- 13:31 - Mărturii noi în procesul Maradona: un specialist susține că legenda suferea de tulburări psihice severe
- 10:50 - Moment tensionat la Congresul FIFA: liderul fotbalului palestinian refuză fotografia cu reprezentantul Israelului
- 12:12 - „Los blancos” își recuperează creierul din mijloc: Toni Kroos, readus la Real Madrid într-un rol-cheie
- 08:33 - Remiză între Atletico şi Arsenal Londra, în turul semifinalei Ligii Campionilor, 1-1!
