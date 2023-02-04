Anunțul momentului despre Simona Halep: „Sunt profund întristată de această evoluție a lucrurilor”

Fostul manager al Simonei Halep, Virginia Ruzici (68 de ani), a vorbit din nou despre situația sportivei alături de care a lucrat timp de 14 ani.

„O cunosc pe Simona de mult timp și am lucrat cu ea timp de 14 ani. În tot acest timp, nu numai că a fost o sportivă și o campioană incredibilă, ci și un model. Simona este o persoană de o sportivitate impecabilă, integră și onestă.

Sunt profund întristată de această evoluție a lucrurilor și sunt 100% convinsă că Simona nu ar fi făcut niciodată nimic pentru a obține un avantaj necuvenit. O susțin pe deplin pe Simona în lupta ei pentru adevăr și sunt alături de ea.

Simona se antrenează în aceste zile și este gata să revină cât de repede posibil. Îi țin pumnii pentru ca acest lucru să se întâmple cât mai repede, pentru că este nevinovată!”, a spus Virginia Ruzici, în cadrul unui interviu oferit lui Daniel Spatz pe Youtube.