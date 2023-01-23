VIDEO Incendiu violent într-un bloc din Constanța. O persoană transportată la spital

Un incendiu a izbucnit duminică seara într-un apartament dintr-un bloc situat pe strada Baba Novac din municipiul Constanța.

Pompierii au intervenit două autospeciale de stingere, autoplatforma și un echipaj l SAJ Constanța.

Advertising

Incendiul a fost lichidat. În interiorul apartamentului au ars mai multe hârtii, iar echipajele de salvare au transportat o persoană la Spitalul Județean Constanța.

Se pare că incendiul a fost provocat de o persoană cu probleme psihice.

Sursa: Realitatea de Constanta