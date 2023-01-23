VIDEO Incendiu violent într-un bloc din Constanța. O persoană transportată la spital
23 ian. 2023, 10:13
Actualizat: 23 ian. 2023, 10:13
Articol scris de Scris de Realitatea de Constanta
Un incendiu a izbucnit duminică seara într-un apartament dintr-un bloc situat pe strada Baba Novac din municipiul Constanța.
Pompierii au intervenit două autospeciale de stingere, autoplatforma și un echipaj l SAJ Constanța.
Incendiul a fost lichidat. În interiorul apartamentului au ars mai multe hârtii, iar echipajele de salvare au transportat o persoană la Spitalul Județean Constanța.
Se pare că incendiul a fost provocat de o persoană cu probleme psihice.
Sursa: Realitatea de Constanta
