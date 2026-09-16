Advertising
Social· 1 min citire
Uniunea Europeană pregătește interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 13 ani
FOTO: Arhivă
Noile reglementări vizează protejarea sănătății mintale a minorilor și impun restricții severe platformelor digitale
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:30Ursula von der Leyen, planuri pentru Europa: apărare mai puternică, reguli pentru rețelele sociale și sprijin pentru Ucraina
- 16:17Polițist din Argeș, reținut pentru trafic de persoane și proxenetism. Ar fi folosit metoda „loverboy” pentru a exploata o femeie
- 15:57Fost director CIA: Rusia nu își va atinge obiectivele din Ucraina. „Putin a făcut NATO măreț”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News