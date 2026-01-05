Un oraș european a devenit preferatul turiștilor români. Restaurantele si ștrandurile au ajuns să aibă meniuri în limba română

Primele zile din 2026 i-au găsit pe mulți români în afara țării

Primele zile din 2026 i-au găsit pe mulți români în afara țării, iar pentru cei din vestul României a devenit deja obișnuință să treacă granița și să își petreacă vacanța în Ungaria. Odată cu intrarea României în spațiul Schengen, aceste deplasări au devenit și mai accesibile, potrivit realitatea.net.

Un număr impresionant de turiști români a ales să își petreacă începutul de an în stațiunile cu apă termală din Ungaria. În unele localități, prezența lor este atât de numeroasă încât meniurile în limba română au devenit obișnuite, iar personalul vorbește frecvent limba română pentru a comunica mai ușor cu vizitatorii.

Mako, orașul în care turisștii români sunt majoritari

În Mako, situația este și mai vizibilă: în această perioadă, 8 din 10 turiști sunt români. Localitatea se află la doar 25 de kilometri de graniță, iar bazinele și ștrandurile sunt pline de vizitatori veniți din România la început de an.

O destinație preferată an de an

Mako atrage anual nenumărați turiști români, care vin aici pentru relaxare. Ștrandurile sunt apreciate pentru facilitățile lor, iar cei care ajung pentru prima dată în oraș se declară cuceriți de atmosferă.

Servicii adaptate pentru turiștii români

Meniurile în limba română sunt deja o prezență constantă în restaurantele și ștrandurile din Mako. Cum turiștii din România reprezintă o parte importantă a vizitatorilor, localnicii se asigură că pot comunica eficient cu aceștia.

Prețurile și impactul economic

Un bilet de intrare la ștrand costă 55 de lei pentru adulți și 42 de lei pentru copii. Turiștii români contribuie semnificativ la economia locală, fiind considerați esențiali pentru activitatea turistică din zonă.