Un autoturism s-a răsturnat și a luat foc pe A2

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 52, pe sensul de mers spre București, în apropierea localității Nicolae Bălcescu, județul Călărași, a izbucnit un incendiu la nivelul unui autoturism aflat pe banda de urgență.

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