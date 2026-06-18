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Un autoturism s-a răsturnat și a luat foc pe A2
FOTO: Poliția Română
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 52, pe sensul de mers spre București, în apropierea localității Nicolae Bălcescu, județul Călărași, a izbucnit un incendiu la nivelul unui autoturism aflat pe banda de urgență.
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