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Un autoturism s-a răsturnat și a luat foc pe A2

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

Realitatea de Constanta
Scris de Realitatea de Constanta Publicat: 18 iun. 2026, 10:07

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 52, pe sensul de mers spre București, în apropierea localității Nicolae Bălcescu, județul Călărași, a izbucnit un incendiu la nivelul unui autoturism aflat pe banda de urgență.

În urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale, fără victime.

Din cauza fumului dens, traficul rutier este oprit total pe sensul de mers spre București. Se acționează pentru lichidarea incendiului și se estimează reluarea normală a circulației în 30 de minute.

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