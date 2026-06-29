Ucraina, lovită din nou de ruși. Clădiri în flăcări, copii răniți și oameni uciși

Publicat 29 iun. 2026, 07:59 Sursă realitatea.net

Cel puțin cinci persoane au murit duminică în sud-estul și nord-estul Ucrainei, în urma unor atacuri rusești, au anunțat oficialii regionali, potrivit Reuters.

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