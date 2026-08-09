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Țintă aeriană detectată lângă granița României cu Ucraina. RO-Alert în Tulcea, fără pătrundere în spațiul aerian național

Dronă

Dronă

Realitatea de Constanta
Scris deRealitatea de Constanta
Publicat9 aug. 2026, 08:36
SursăRealitatea.net

O țintă aeriană detectată în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar, fără să pătrundă în spațiul aerian al României. Alerta aeriană instituită în județul Tulcea a încetat la ora 00:48.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în noaptea de 8 august, la ora 23:35, o țintă aeriană care evolua în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

Ținta a fost observată de radarele MApN

Potrivit informațiilor transmise de MApN, ținta a dispărut ulterior de pe sistemele de monitorizare radar. Aceasta nu a pătruns în spațiul aerian național.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea. Mesajul RO-Alert a fost transmis începând cu ora 00:22.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 00:48.

Autoritățile urmează să revină cu detalii, pe măsură ce acestea vor deveni disponibile.

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