Șase persoane, evacuate după un incendiu într-o casă din Constanța: o femeie a ajuns la spital
Din imobil au fost evacuaţi trei adulţi şi trei copii
Șase persoane au fost evacuate joi dimineață dintr-o locuință din Constanța în urma unui incendiu, iar o femeie a ajuns la spital cu atac de panică.
Pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi dimineaţă, la un incendiu izbucnit la o casă din comuna Cuza Vodă, au anunțat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea. La faţa locului s-au deplasat două maşini de stingere şi un echipaj SMURD.
Din imobil au fost evacuaţi trei adulţi şi trei copii. O femeie a suferit un atac de panică şi a fost transportată la spital. De asemenea, un adult este asistat medical de echipajul SMURD.
La ora transmiterii acestei știri, casa ardea generalizat pe o suprafaţă de 200 de metri pătraţi. Intervenția este în dinamică.
