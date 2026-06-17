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Remorcherul Astana, scos de pe fundul Mării Negre. În epavă se află trupurile a trei marinari
Remorcherul Astana
Remorcherul Astana, scufundat în luna martie în largul Portului Midia, este scos în aceste momente de pe fundul Mării Negre. Operațiunea este una de amploare și este desfășurată de echipe de specialiști din Turcia și România.
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