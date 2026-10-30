Protecția Consumatorilor Constanța a dat amenzi de sute de mii de lei și a închis temporar două carmangerii

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi în valoare totală de 856.000 de lei și a oprit temporar activitatea a două carmangerii, în urma controalelor desfășurate între 26 și 30 octombrie 2026.
În perioada 26-30 octombrie 2026, 11 comisari din cadrul CJPC Constanța au verificat 111 operatori economici din județ. Potrivit instituției, în urma acțiunilor de supraveghere au fost aplicate sancțiuni contravenționale și măsuri complementare pentru nerespectarea legislației privind protecția consumatorilor.
Nereguli grave la două carmangerii
La două unități de alimentație publică de tip carmangerie, comisarii au identificat abateri majore de la normele de igienă și siguranță alimentară. Aceste deficiențe au dus la dispunerea opririi temporare a prestării serviciilor (OTPS) până la remedierea problemelor constatate.
Spațiile destinate depozitării și prelucrării produselor din carne prezentau condiții igienico-sanitare necorespunzătoare. S-au constatat depuneri de murdărie, reziduuri alimentare și acumulări de impurități pe pardoseli, în zone greu accesibile și în apropierea echipamentelor.
Pavimentul și suprafețele de lucru aveau un grad avansat de uzură, favorizând acumularea murdăriei și dezvoltarea microorganismelor. Echipamentele frigorifice și vitrinele destinate păstrării cărnii conțineau resturi alimentare și urme de murdărie pe suprafețele interioare și garnituri.
Comisarii au identificat, de asemenea, materii prime din carne cu modificări organoleptice vizibile și produse fără elemente de identificare. Lipsa informațiilor privind proveniența, data de producție și termenul de valabilitate a afectat trasabilitatea alimentelor.
În spațiile de prelucrare s-au observat ustensile metalice corodate și tocătoare din lemn deteriorate, care nu permiteau curățarea corespunzătoare. Acestea reprezentau un risc de contaminare a produselor alimentare în timpul procesului de tranșare.
Au fost semnalate și riscuri legate de instalația electrică, cu prize deteriorate și echipamente de încălzire improvizat amplasate la nivelul pardoselii. În zonele inferioare ale mobilierului s-au observat formațiuni cu aspect de dejecții de rozătoare, indicând posibila prezență a dăunătorilor.
Pe lângă oprirea temporară a activității, CJPC Constanța a dispus și oprirea definitivă de la comercializare (OD) a produselor neconforme, în valoare de 13.737 de lei. Instituția continuă acțiunile de control pentru asigurarea conformității produselor comercializate pe raza județului.