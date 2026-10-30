Protecția Consumatorilor Constanța a dat amenzi de sute de mii de lei și a închis temporar două carmangerii

Publicat 30 oct. 2026, 14:40 Sursă Ziua de Constanța

Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a aplicat amenzi în valoare totală de 856.000 de lei și a oprit temporar activitatea a două carmangerii, în urma controalelor desfășurate între 26 și 30 octombrie 2026.

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