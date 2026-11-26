Publicat 26 nov. 2026, 10:10 Actualizat 26 nov. 2026, 10:11

Poate o infecție urinară netratată să favorizeze apariția cancerului de vezică? Dar ce legătură există între inflamațiile urinare repetate și riscul de cancer de prostată? Sunt întrebări importante la care răspunde dr. Mihai Dobra, într-un nou episod al podcasturilor REALITATEA – Ceva-n PLUS.

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