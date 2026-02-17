Social· 1 min citire

Ministrul Energiei anunță că prețul gazelor pentru consumatorii casnici nu va crește

17 feb. 2026, 10:34
Actualizat: 25 feb. 2026, 11:12
Articol scris de Realitatea de Constanta

Șeful Energiei a anunțat că mecanismul de compensare va fi menținut

Prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici nu va crește după data de 31 martie 2026, dă asigurări Ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a declarat ieri, în Parlament, că Guvernul a finalizat un act normativ care prevede plafonarea prețului pe întreg lanțul, de la producător până la consumator, pentru a menține tarifele.

Ministrul a precizat că documentul urmează să fie adoptat în ședința de Guvern și că măsura va aduce stabilitate și predictibilitate atât pentru populație, cât și pentru companii.

În ceea ce privește sprijinul pentru consumatorii vulnerabili, șeful Energiei a anunțat că mecanismul de compensare va fi menținut: persoanele cu venituri mici vor beneficia în continuare de o reducere de 50 de lei la facturile de energie electrică.

