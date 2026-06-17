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Mașină lovită de tren în județul Constața
FOTO: cugetliber.ro
Un accident feroviar care putea avea urmări grave s-a produs miercuri, 17 iunie 2026, în Halta de Mișcare Castelu, din județul Constanța.
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