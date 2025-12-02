Kievul acuză Moscova că pune în pericol navigația în Marea Neagră după noile amenințări lansate de Vladimir Putin

Ucraina susține că Rusia pune în pericol libertatea de navigație în Marea Neagră, după un nou set de declarații agresive făcute de președintele Vladimir Putin.

„Pentru a doua zi consecutiv, Putin demonstrează că nu urmărește încetarea războiului”, a transmis pe X ministrul adjunct de externe ucrainean Andrii Sîbiga.

Acesta a amintit că liderul de la Kremlin afirmase anterior că este pregătit să continue luptele pe tot parcursul iernii, iar acum „amenință direct porturile ucrainene și siguranța rutelor maritime”.

Înaintea întâlnirii de la Kremlin cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, care urma să discute propunerea președintelui american Donald Trump privind un plan de pace, Putin a acuzat Ucraina că recurge la „acte de piraterie” prin atacurile cu drone asupra navelor comerciale ruse în Marea Neagră.

Liderul rus a avertizat că Moscova ar putea „extinde gama de lovituri” împotriva tuturor navelor care intră în porturile Ucrainei, amenințând cu represalii atât împotriva vaselor ucrainene, cât și a celor aparținând statelor occidentale care ar sprijini operațiunile maritime ale Kievului. Putin a sugerat inclusiv posibilitatea de a bloca complet accesul Ucrainei la Marea Neagră.

Avertismentele au venit după ce două petroliere, Kairos și Virat, care navigau sub pavilionul Gambiei, dar erau parte din așa-numita „flotă din umbră” folosită de Rusia pentru a ocoli sancțiunile occidentale, au fost lovite vineri de drone navale ucrainene în apropierea coastelor Turciei, în afara apelor teritoriale.

Virat a fost atacat din nou sâmbătă dimineața. Ambele nave se îndreptau goale spre portul rusesc Novorossiisk, unde un alt atac al Ucrainei a scos temporar din funcțiune un terminal petrolier utilizat și pentru exporturile de petrol kazah.

Un al treilea petrolier, Mersin , sub pavilion panamez, operat de o companie turcă și folosit tot la transportul de petrol rusesc, a fost avariat joi în Atlantic, în apropierea coastelor Senegalului, în urma a patru explozii externe a căror origine nu a fost încă determinată.