Judecătoria Constanța va pronunța joi sentința într-un dosar de proxenetism în formă continuată

Publicat 9 oct. 2026, 08:27 Sursă Ziua de Constanța

Judecătoria Constanța va pronunța joi, 15 octombrie 2026, hotărârea pe fond într-un dosar de proxenetism în formă continuată. Inculpatul este acuzat că a facilitat transportul și protecția unei persoane care practica prostituția în patru județe.

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