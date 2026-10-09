Judecătoria Constanța va pronunța joi sentința într-un dosar de proxenetism în formă continuată

Judecătoria Constanța va pronunța joi, 15 octombrie 2026, hotărârea pe fond într-un dosar de proxenetism în formă continuată. Inculpatul este acuzat că a facilitat transportul și protecția unei persoane care practica prostituția în patru județe.
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța au trimis în judecată dosarul numărul unic 26703/212/2025, înregistrat pe rolul Secției Penale la data de 1 septembrie 2025. Inculpatul este Constanda Mihai Ovidiu Leonardo, acuzat de comiterea infracțiunii de proxenetism în formă continuată, conform art. 213 alin. 1 din Codul Penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1.
Potrivit rechizitoriului, în perioada iulie 2020 – decembrie 2023, inculpatul a înlesnit practicarea prostituției de către persoana vătămată pe raza județelor Constanța, Ialomița, Călărași și Suceava. Anchetatorii au reținut că bărbatul îi facilita transportul cu diferite autoturisme direct la adresele clienților și îi oferea protecție fizică, staționând în zona imobilelor pentru a interveni în cazul unor eventuale conflicte.
Scopul urmărit de inculpat a fost obținerea unei părți din banii câștigați de victimă, scop realizat în mod repetat. Având în vedere că în perioada de referință au fost comise nenumărate acte de executare în baza aceleiași rezoluții infracționale, procurorii au reținut forma continuată a infracțiunii.
Traseul dosarului și amânări succesive
Dosarul a parcurs mai multe etape procesuale, inclusiv un termen acordat la 16 martie 2026 pentru pregătirea apărării. Cercetarea judecătorească s-a încheiat la data de 18 mai 2026. De atunci, completul de judecată a amânat succesiv pronunțarea hotărârii pe parcursul lunilor de vară și toamnă: 9 iunie, 7 iulie, 8 septembrie și 7 octombrie 2026.
La ședința din 7 octombrie 2026, instanța a stabilit că pronunțarea și redactarea hotărârii vor avea loc la data de 15 octombrie 2026. Cauza se află în prezent la al 7-lea termen de judecată.
Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.