Publicat 23 nov. 2026, 08:53 Sursă Focus Press

Un tânăr de 21 de ani, fără antecedente penale, a fost condamnat în primă instanță la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru furturi din magazinele din Constanța. Decizia nu este definitivă.

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