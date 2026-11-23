Un tânăr de 21 de ani, fără antecedente penale, a fost condamnat în primă instanță la 4 ani și 8 luni de închisoare pentru furturi din magazinele din Constanța. Decizia nu este definitivă.
Instanța a stabilit pedeapsa de 4 ani și 8 luni de închisoare în regim de detenție pentru inculpat, care nu are antecedente penale.
Potrivit Focus Press, magistrații au constatat că bărbatul manifestă un comportament vădit antisocial. Judecătorii au reținut, de asemenea, un puternic dispreț față de legea penală și autorități.
Acesta este acuzat de săvârșirea mai multor furturi, unele dintre ele săvârșite cu violență. Spre exemplu, la data de 20.01.2026, în jurul orei 14.52, în timp ce se afla de serviciu, a fost contactată de către dispecerat cu privire la faptul că pe camerele de supraveghere video ale magazinului a fost observată o persoană de sex bărbătesc în timp ce sustrăgea produse din magazin.
În următorul moment, se afla la birou când a auzit zgomot în magazin, iar când a ieșit să vadă ce se întâmplă, a observat cum colega sa se ridica de pe sol, iar la sol se aflau mai multe sortimente de cafea măcinată.
După ce a vorbit ea și au vizionat înregistrările video, au stabilit că acel bărbat a sustras mai multe pungi de cafea, pe care le-a pus într-o sacoșă, iar când a fost surprins de colega ei, a fugit prin magazin către ieșire și a doborât-o la sol, reușind să sustragă 33 pachete în valoare de 1,194.07 lei, scrie focuspress.ro.
Decizia instanței nu este definitivă.