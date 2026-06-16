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Incendiu devastator în Bacău: o familie cu doi copii a rămas fără casă în miez de noapte

pompieri

pompieri

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iun. 2026, 17:44

O familie cu doi copii din comuna Berești-Tazlău, județul Bacău, a rămas fără locuință în urma unui incendiu puternic izbucnit în noaptea de luni spre marți.

Flăcările au cuprins rapid casa, iar acoperișul a fost distrus în totalitate, în timp ce din locuință au mai rămas doar pereții. Potrivit pompierilor, cauza probabilă a incendiului ar fi fost un scurtcircuit electric.

În momentul izbucnirii focului, în casă se aflau mama și cei doi copii, în timp ce soțul femeii era plecat din localitate. Speriată de amploarea flăcărilor, femeia a cerut ajutorul părinților care locuiau în apropiere, însă intervenția acestora nu a mai putut salva bunurile din interior.

Pompierii militari au intervenit rapid la fața locului, însă incendiul s-a manifestat violent, ceea ce a îngreunat considerabil operațiunea de stingere.

Vecinii s-au mobilizat pentru a ajuta familia afectată, oferindu-le sprijin imediat și încercând să contribuie la recuperarea de după dezastru.

„O flacără enormă, roșie”, au descris martorii momentul în care focul a cuprins întreaga locuință. În prezent, familia încearcă să își refacă viața de la zero, cu sprijinul rudelor și al comunității locale.

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