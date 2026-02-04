Exerciții militare româno-americane la Smârdan: Tancuri Abrams, dislocate în județul Galați

Exerciții militare româno-americane la Smârdan

Forțe și echipamente ale Armatei Statelor Unite au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan, din județul Galați, pentru desfășurarea unor exerciții militare comune cu partenerii români, menite să consolideze cooperarea în cadrul NATO.

Potrivit unei informări transmise de Ambasada SUA, exercițiile reprezintă „o demonstrație continuă a angajamentului neclintit al Statelor Unite față de pacea, securitatea și stabilitatea regională”.

Printre echipamentele aduse în România se numără cinci tancuri M1A2 SEPv2 Abrams, integrate într-o serie de activități de instruire desfășurate împreună cu militarii români.

„Sosirea tancurilor Abrams la Smârdan este o demonstrație clară a parteneriatului strategic solid dintre SUA și România”, a declarat Michael Dickerson, Însărcinatul cu Afaceri al Statelor Unite.

Dislocarea a inclus elemente ale Regimentului 16 Infanterie al Armatei SUA, care au participat recent la exerciții în Poligonul Novo Selo din Bulgaria. Aceste unități au adus în România capabilități militare avansate, contribuind la creșterea nivelului de interoperabilitate dintre cele două armate.

Oficialii americani și români subliniază că astfel de exerciții reflectă responsabilitățile comune în cadrul NATO și angajamentul pentru consolidarea apărării flancului estic al Alianței.