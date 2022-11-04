Live TikTok
Social· 1 min citire

Evenimentele din weekend sub supravegherea jandarmilor

4 nov. 2022, 17:51
Actualizat: 4 nov. 2022, 17:51
Evenimentele din weekend sub supravegherea jandarmilor

Evenimentele din weekend sub supravegherea jandarmilor

Articol scris de Realitatea de Constanta

Apel pentru suporteri

La sfârşit de săptămână jandarmii constănţeni vor supraveghea desfăşurarea în bune condiţii a mai multor  manifestări sportive:

Azi, la Sala Sporturilor Simona Amânar din municipiul Constanţa, vom veghea la menţinerea ordinii şi siguranţei publice la meciul de handbal C.S.M. Constanţa – A.C.S. H.C. Buzău 2012.

 În weekend vom fi prezenţi pentru siguranţa publică la toate meciurile de fotbal desfăşurate pe raza de competenţă, respectiv C.S. Gloria Albeşti – C.S. Amara, pe stadionul Central Albeşti,  C.S. Gloria Băneasa – A.C.S. Modelu Înainte, pe stadionul 1 Mai din Băneasa şi la partida de fotbal feminin F.C.V. Farul Constanţa – A.F.C. Chindia Târgovişte ce va avea loc pe stadionul Stadionul Central din cadrul Complexului Sportiv Academia Gheorghe Hagi Ovidiu;

"Facem un apel către suporterii echipelor implicate în confruntările sportive menţionate să se limiteze la susţinerea paşnică a confruntării de pe teren, iar în cazul apariţiei unor fapte de natură a tulbura ordinea sau liniştea publică să semnaleze imediat aceste aspecte forţelor de ordine," transmit jandarmii constănțeni.

Sursa: Realitatea de Constanta

Mai multe articole despre

apel, suporteri, supraveghere, jandarmi constanteni, evenimente weekend

Urmărește știrile Realitatea de Constanta și pe Google News

Mai multe știri din Social