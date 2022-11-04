Evenimentele din weekend sub supravegherea jandarmilor

Apel pentru suporteri

La sfârşit de săptămână jandarmii constănţeni vor supraveghea desfăşurarea în bune condiţii a mai multor manifestări sportive:

Azi, la Sala Sporturilor Simona Amânar din municipiul Constanţa, vom veghea la menţinerea ordinii şi siguranţei publice la meciul de handbal C.S.M. Constanţa – A.C.S. H.C. Buzău 2012.

În weekend vom fi prezenţi pentru siguranţa publică la toate meciurile de fotbal desfăşurate pe raza de competenţă, respectiv C.S. Gloria Albeşti – C.S. Amara, pe stadionul Central Albeşti, C.S. Gloria Băneasa – A.C.S. Modelu Înainte, pe stadionul 1 Mai din Băneasa şi la partida de fotbal feminin F.C.V. Farul Constanţa – A.F.C. Chindia Târgovişte ce va avea loc pe stadionul Stadionul Central din cadrul Complexului Sportiv Academia Gheorghe Hagi Ovidiu;

"Facem un apel către suporterii echipelor implicate în confruntările sportive menţionate să se limiteze la susţinerea paşnică a confruntării de pe teren, iar în cazul apariţiei unor fapte de natură a tulbura ordinea sau liniştea publică să semnaleze imediat aceste aspecte forţelor de ordine," transmit jandarmii constănțeni.

Sursa: Realitatea de Constanta