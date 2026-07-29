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După două secole, elanii se întorc în pădurile din România
FOTO: Pixabay.com
Romsilva anunță că patru elani aduși în Parcul Națtural Vânători Neamț s-au adaptat la noul habitat.
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