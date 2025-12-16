Donald Trump dă BBC în judecată și cere 10 miliarde de dolari: acuzații de defăimare și manipulare video

Donald Trump dă BBC în judecată și cere 10 miliarde de dolari

Președintele american Donald Trump a depus o plângere împotriva grupului audiovizual britanic BBC, solicitând despăgubiri totale de până la 10 miliarde de dolari, într-un proces intentat pentru defăimare și practici comerciale înșelătoare, potrivit unui document judiciar consultat de AFP și preluat de Agerpres.

Acțiunea a fost înregistrată la un tribunal federal din Miami și vizează două capete principale de acuzare: defăimare și încălcarea unei legi din statul Florida privind practicile neloiale și înșelătoare. Pentru fiecare dintre aceste acuzații, Trump cere „daune şi interese în sumă minimă de 5 miliarde de dolari”.

Președintele SUA susține că BBC ar fi realizat un montaj video „înșelător”, folosind fragmente dintr-un discurs susținut de el, care ar fi fost prezentate într-un mod ce i-ar fi denaturat mesajul.

„Literal mi-au pus cuvinte în gură”, s-a plâns luni miliardarul în vârstă de 79 de ani, în fața presei. Trump a mai afirmat că, în urmă cu câteva săptămâni, a avertizat public că va solicita BBC despăgubiri cuprinse „între unu şi cinci miliarde de dolari”, sumă care a fost ulterior majorată în documentele depuse în instanță.

Grupul audiovizual britanic, a cărui audiență și reputație se extind mult dincolo de granițele Regatului Unit, traversează o perioadă dificilă, în contextul unor controverse recente legate de emisiunea de investigații „Panorama”. Procesul intentat de Donald Trump adaugă o nouă presiune asupra instituției media, deja aflată sub atenția opiniei publice internaționale.