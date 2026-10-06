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Doi șoferi băuți, prinși la volan în Constanța. Ce au indicat etilotestele

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 6 oct. 2026, 12:29

Polițiștii constănțeni au depistat, în aceeași seară, doi conducători auto care ar fi consumat alcool și un alt șofer cu dreptul de a conduce suspendat.

Polițiștii rutieri din județul Constanța au depistat, pe 4 octombrie, trei bărbați care ar fi încălcat legislația rutieră. Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 20:30, în comuna Mihail Kogălniceanu. Un bărbat de 26 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Zece minute mai târziu, polițiștii din Năvodari au oprit un șofer de 47 de ani. În cazul acestuia, etilotestul a indicat 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ambii conducători auto au fost transportați la spital pentru recoltarea probelor biologice.

Șofer cu dreptul de a conduce suspendat, depistat la Medgidia

În aceeași seară, în jurul orei 23:40, polițiștii au identificat pe strada Republicii din Medgidia un bărbat de 32 de ani care conducea un autoturism, deși avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce. Polițiștii continuă cercetările în toate cele trei cazuri pentru stabilirea împrejurărilor și luarea măsurilor legale.

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