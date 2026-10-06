Doi șoferi băuți, prinși la volan în Constanța. Ce au indicat etilotestele

Polițiștii constănțeni au depistat, în aceeași seară, doi conducători auto care ar fi consumat alcool și un alt șofer cu dreptul de a conduce suspendat.
Polițiștii rutieri din județul Constanța au depistat, pe 4 octombrie, trei bărbați care ar fi încălcat legislația rutieră. Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 20:30, în comuna Mihail Kogălniceanu. Un bărbat de 26 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Zece minute mai târziu, polițiștii din Năvodari au oprit un șofer de 47 de ani. În cazul acestuia, etilotestul a indicat 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ambii conducători auto au fost transportați la spital pentru recoltarea probelor biologice.
Șofer cu dreptul de a conduce suspendat, depistat la Medgidia
În aceeași seară, în jurul orei 23:40, polițiștii au identificat pe strada Republicii din Medgidia un bărbat de 32 de ani care conducea un autoturism, deși avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce. Polițiștii continuă cercetările în toate cele trei cazuri pentru stabilirea împrejurărilor și luarea măsurilor legale.