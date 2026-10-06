Doi șoferi băuți, prinși la volan în Constanța. Ce au indicat etilotestele

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 6 oct. 2026, 12:29

Polițiștii constănțeni au depistat, în aceeași seară, doi conducători auto care ar fi consumat alcool și un alt șofer cu dreptul de a conduce suspendat.

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