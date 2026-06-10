Descoperire șocantă în Constanța! Opt câini morți și alți opt în stare gravă găsiți în curtea unei femei

Caz cutremurător în județul Constanța, unde polițiștii au descoperit într-o curte din localitatea Bărăganu mai multe animale aflate în condiții extreme. Opt câini au fost găsiți fără viață, iar alți opt erau în stare critică, extrem de slabi și deshidratați.

Potrivit informațiilor din anchetă, animalele supraviețuitoare abia se mai puteau ține pe picioare, fiind transportate de urgență la o asociație de profil, unde primesc îngrijiri medicale și sunt monitorizate de specialiști.

Autoritățile au deschis un dosar penal pentru uciderea cu intenție a animalelor, iar femeia care deține locuința este cercetată în acest caz.

Medicii veterinari încearcă să stabilească exact cauzele deceselor, precum și condițiile în care animalele au ajuns în această stare, urmând ca expertizele să clarifice dacă a fost vorba despre neglijență gravă sau alte circumstanțe.

Cazul a stârnit reacții puternice în comunitate, fiind considerat unul dintre cele mai grave incidente de acest tip din zonă în ultima perioadă.