Cristian Chivu continuă la Inter! Formația din Milano i-a prelungit contractul până în 2028

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 18 iun. 2026, 21:42

Inter Milano a oficializat prelungirea contractului lui Cristian Chivu, care va continua pe banca tehnică a formației italiene până în vara anului 2028. Clubul nerazzurro a marcat momentul printr-un mesaj amplu, în care a evidențiat legătura specială dintre antrenorul român și gruparea milaneză.

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